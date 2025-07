Sacrosanto ho dato il sangue Vitalizi la decisione che potrebbe ribaltare tutto fa infuriare gli ex parlamentari

che ha portato a un cambiamento radicale nel sistema dei vitalizi, suscitando reazioni contrastanti tra chi difende i diritti acquisiti e chi chiede maggiore equità. La decisione imminente potrebbe riscrivere le regole del gioco, rivoluzionando un tema delicato e sempre al centro delle polemiche politiche. La storia dei vitalizi si appresta a scrivere un nuovo capitolo, con implicazioni che potrebbero influenzare il futuro della politica italiana.

A sei anni dalla storica delibera che ha rivoluzionato l’erogazione dei vitalizi ai parlamentari, la questione è tornata a infiammare il dibattito politico e giuridico. Circa 1.300 ex deputati attendono con trepidazione il verdetto del Collegio d’Appello della Camera dei Deputati, che nei prossimi giorni dovrà pronunciarsi sui ricorsi presentati contro la riforma voluta nel 2018 dall’allora presidente dell’assemblea, Roberto Fico. Una riforma che, con l’obiettivo di tagliare privilegi considerati anacronistici, sostituì l’assegno vitalizio con un sistema contributivo, simile a quello previsto per tutti i lavoratori italiani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

