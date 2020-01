Roma-Torino, Fonseca: “Importante iniziare bene l’anno. Kalinic? Deve dare di più” (VIDEO) (Di sabato 4 gennaio 2020) Roma-Torino, la conferenza stampa di Paulo Fonseca: “Vogliamo iniziare bene l’anno. Bisogna pensare partita dopo partita, no ai trofei”. TRIGORIA (Roma) – Roma-Torino, la conferenza stampa di Paulo Fonseca. Alla vigilia del ritorno in campo il tecnico giallorosso predica ai suoi la massima attenzione: “Vogliamo iniziare bene la stagione. Affrontiamo una squadra difficile da affrontare specialmente in trasferta dove non perde da tre giornate“. LIVE: la conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #RomaTorino https://t.co/YYwwQG8PoM— AS Roma (@OfficialASRoma) January 4, 2020 Roma-Torino, la conferenza stampa di Paulo Fonseca Per Fonseca questa seconda parte di stagione porta due giocatori ‘in più’: “Kalinic sta lavorando bene e potrà trovare maggiore spazio. In questo mercato non è semplice trovare nuovi ... Leggi la notizia su newsmondo

socios : Il 2020 è già qui, e sapete cosa significa? Stanno per arrivare i Fan Token dell @OfficialASRoma. Ma prima vogliamo… - RaiUno : Da un'isola di sogno, Capri, a un palazzo di sogno, il Palazzo Reale di Torino, fino a Roma, ' la regina delle acqu… - aagulla_espn : Domingo: Roma vs Torino Lunes: Juventus vs Cagliari y Napoli vs Inter Junto a @Rortiz_ESPN #SerieAxESPN -