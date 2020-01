Fonseca, che lode a Zaniolo: «È un talento enorme» – VIDEO (Di sabato 4 gennaio 2020) Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Roma-Torino, Paulo Fonseca ha speso parole dolci per Nicolò Zaniolo Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Roma-Torino, Paulo Fonseca ha parlato di Nicolò Zaniolo e dell’importanza che riveste nella sua squadra. «Lui ha sempre margine per migliorare così come tutti i calciatori. Zaniolo non è un giocatore che pensava bene tatticamente, ma oggi cerca lo spazio nel tempo giusto, deve imparare un po’ a fare le scelte giuste, ma è un talento enorme e può essere il migliore in Italia» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Notiziedi_it : Roma, Fonseca: “Trofei? Non creo aspettative. Kalinic? Importante che resti. Kluivert non sta bene” - CampioneOmaggio : @Rickyrickyric89 Mi sono piaciute le parole di ieri di #Petrachi riguardo #BrunoPeres... Chissà che #Fonseca non fa… - zazoomblog : Fonseca blinda Kalinic: «Per noi è importante che rimanga» - #Fonseca #blinda #Kalinic: #importante -