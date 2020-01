Cessione quinto pensione Inps: tassi primo trimestre 2020, la circolare (Di sabato 4 gennaio 2020) Cessione quinto pensione Inps: tassi primo trimestre 2020, la circolare Con un messaggio pubblicato di recente, l’Inps comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse che è possibile applicare alle operazioni di Cessione del quinto per il primo trimestre del 2020. Cessione quinto: l’Inps aggiorna i tassi di interesse Aggiornati dall’Inps i tassi di interesse relativi alle operazioni di Cessione del quinto per il primo trimestre del 2020: i tassi di interesse variano in misura direttamente proporzionale all’età del richiedente e sono utili all’individuazione dei tassi usurari. La legge, infatti, prevede che i tassi di interesse delle operazioni di finanziamento non superino una certa soglia. Prestito personale con reddito di cittadinanza o Cessione quinto: guida Utili per determinare i tassi usurari Dunque, con il messaggio numero 13 del 3 gennaio 2020, nello specifico, ... Leggi la notizia su termometropolitico

