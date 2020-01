Stefano, Belen e Diletta Leotta: “Triangolo amoroso o amicizia?” (Di venerdì 3 gennaio 2020) A La Vita in Diretta di torna a parlare della coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez: improvvisamente, però, spunta un’altra donna. La rivale della showgirl argentina, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe il volto di DAZN, Diletta Leotta. Nella trasmissione, quindi, si formano diverse opinioni: dalla parte di Belen si schierano Monica Setta e Marta Flavi, per le quali tra Diletta e Stefano ci sarebbe soltanto amicizia; Guillermo Mariotto (giudice di Ballando con le stelle) pensa invece a un triangolo amoroso. Quale sarà la verità? Lo spiega chiaramente la showgirl argentina. Belen, Stefano e Diletta: triangolo o amicizia? La domanda di Lorella Cuccarini agli ospiti del programma di Rai 1 è chiara: tra Diletta, Belen e Stefano c’è amicizia o triangolo amoroso? Secondo l’ex moglie di Maurizio Costanzo si tratterebbe di una semplice amicizia, ma per il ... Leggi la notizia su notizie

