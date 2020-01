Trono over, Gemma Galgani nostalgica: “Mi mancherà come sempre…” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non è stato sicuramente un Natale allegro per la storica dama di Uomini e Donne Gemma Galgani. La 68enne è infatti reduce dalla fine della sua storia d’amore con Juan Luis Ciano, l’affascinante napoletano di cui si è perdutamente innamorata. Stando alle ultime indiscrezioni rivelate dal vicolodellenews, la torinese, infatti, avrebbe deciso di mettere la parola fine alla conoscenza. Un addio inaspettato e improvviso dettato dalla sua insofferenza: Gemma avrebbe voluto un coinvolgimento sentimentale pieno e travolgente, mentre il cavaliere, nel corso del suo percorso televisivo, ha fatto fatica a lasciarsi andare ed ha mostrato delle mancanze che si sono poi rivelate fatali. Sempre secondo i rumors, la chiusura, ha portato la padrona di casa Maria De Filippi a mettere in discussione la presenza del cavaliere in trasmissione, per questo, lo ha invitato ad abbandonare il dating ... Leggi la notizia su velvetgossip

