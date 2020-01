Scorpione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nel 1895, Henry James aveva già pubblicato 94 libri. Era famoso negli Stati Uniti e nel Regno Unito e aveva scritto le opere che in seguito lo avrebbero portato a essere preso in considerazione per un premio Nobel. Poi, a 52 anni, anche se... Leggi Leggi la notizia su internazionale

chiccolina69 : @BarbaSir Il 2021 è l'anno dello Scorpione. - LisaLiveNLearn : RT @chiccolina69: Oroscopo 2020 Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Acquario, Pesci : Andrete… - ssmarriti : @NatangeloM Certo lo scorpione che diventa la rana e lo scorpione... Ma alla fine si semplifica come nelle espressi… -