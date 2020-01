Napoli, lanciano un petardo contro l’ambulanza (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una notizia che arriva in queste ore da Napoli, la cui denuncia è arrivata anche a mezzo social su Facebook, dalla pagina Nessuno tocchi Ippocrate. L’associazione ha di fatto così raccontato dome una delle ambulanze operative questa mattina sul territorio, sia stata presa di mira da un petardo lanciatole contro. Napoli, petardo lanciato contro un’ambulanza Un gesto sciocco e pericolosissimo che avrebbe potuto avere fatali conseguenze. Come riportato anche da Ansa e confermato dalle fonti dell’associazione che ha denunciato il fatto su Facebook, ancora una volta la sciocca violenza si è riversata contro il personale sanitario. Secondo quanto segnalato da Nessuno tocchi Ippocrate, nella mattina un’ambulanza accorsa sul luogo nel quartiere Barra di Napoli dopo la chiamata di un paziente, sarebbe stata il mirino di un petardo. Il rischio di saltare in aria Una “cipolla”, come ... Leggi la notizia su thesocialpost

sergimagugliani : RT @lvoir: Così impara che le bombe carta non si lanciano mai, tantomeno dal balcone !! ?? 'Napoli, lancia una bomba carta dal balcone e in… - CoESItalia : Nuovo Articolo: Napoli, lanciano grosso petardo contro l’ambulanza del 118 che rischia di esplodere | Nurse Times - ConcasRita : RT @lvoir: Così impara che le bombe carta non si lanciano mai, tantomeno dal balcone !! ?? 'Napoli, lancia una bomba carta dal balcone e in… -