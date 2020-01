Capodanno a Shanghai: nessun fuoco d’artificio ma una pioggia di droni. Le immagini dello spettacolo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) nessun fuoco d’artificio ma un’incredibile “pioggia” di droni. Nel cielo di Shanghai l’ultimo dell’anno centinaia di lucine hanno ricreato diverse figure, dalla classica “palla” simil botto, con una stella al centro, al corridore in movimento. Un spettacolo per festeggiare Capodanno che ha lasciato con il fiato sospeso gli spettatori. Circa 2000 i droni che hanno preso il volo sopra il fiume Huangpu. A controllarli non singoli piloti, ma un computer centrale. Video Youtube/Enviren L'articolo Capodanno a Shanghai: nessun fuoco d’artificio ma una pioggia di droni. Le immagini dello spettacolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

