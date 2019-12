The Witcher 3 Redux è una nuova mod che migliora l'opera di CD Projekt (Di lunedì 30 dicembre 2019) The Witcher 3: Wild Hunt ha di recente ricevuto una nuova mod chiamata The Witcher 3 Redux, che va a migliorare alcuni aspetti del gameplay.Il creatore della mod Aleks Vuckovic ha affermato che l'adrenalina rivestirà un ruolo molto più importante nel combattimento, sarà essenziale per effettuare gli attacchi più potenti e sarà molto più difficile riguadagnarla. Anche la parte relativa all'alchimia è stata rivista, ed ora sarà opportuno utilizzare le giuste pozioni al momento giusto.Concludiamo precisando che la mod non si applica al New Game+ ma solo al New Game standard.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

