Raid Usa contro gruppo filo-Iran in Iraq e Siria. Decine di morti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sale la tensione in Medio Oriente tra Washington e Teheran: il Pentagono ha lanciato Raid in Siria e Iraq contro la milizia filo-Iran Kataib Hezbollah, una delle fazioni piu' radicali della coalizione paramilitare al-Shaabi, come ritorsione per i recenti attacchi contro interessi Usa nella regione, tra cui il lancio di oltre 30 missili venerdi' scorso contro una base americana a Kirkuk che ha provocato la morte di un contractor americano. Il gruppo legato a Teheran ha condannato l'operazione militare, minacciando una "dura risposta". In Iraq, "25 sono stati uccisi e 51 sono rimasti feriti, compresi comandanti e combattenti, e il bilancio potrebbe ancora salire", hanno fatto sapere i miliziani, mentre continuano le ricerche tra le macerie delle basi nel distretto iracheno di Al-Qaim, vicino al confine con la Siria.Domenica il Pentagono aveva confermato che "in risposta a ripetuti ... Leggi la notizia su ilfogliettone

repubblica : Usa, il Pentagono conferma: 'Raid in Siria e Iraq hanno avuto successo' - ilfogliettone : Raid Usa contro gruppo filo-Iran in Iraq e Siria. Decine di morti - - BUGMIR : RT @NamanTarcha: #Iraq 27 morti e 51 feriti le vittime di AlHashed Alshaabi Forze popolari irachene impegnate a combattere i terroristi IS… -