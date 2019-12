Pordenone, esce di notte con l’auto: consigliere 34enne del Pd trovato morto nel bosco (Di lunedì 30 dicembre 2019) Mattia Tassan Viol è stato rinvenuto senza vita all'interno della sua auto in una zona boschiva dietro il santuario della Madonna del Monte, nel territorio del comune di Aviano, in Friuli Venezia Giulia. Dai primi accertamenti pare che in zona l'uomo fosse arrivato da solo, al volante della sua vettura, nelle ore precedenti al decesso. Leggi la notizia su fanpage

Pordenone - esce di casa e scompare nel nulla : Fausta trovata morta nel canale : La signora Fausta Arioli era considerata scomparsa dopo essere uscita di casa a Caneva ieri mattina per fare una delle sue solite passeggiate in zona. La pensionata amava camminare ma quando non è tornata a casa i parenti si sono impensieriti e hanno fatto scattare l’allarme. Le ricerche però si sono concluse nel peggiore dei modi.Continua a leggere

messveneto : Sciatrice esce di pista a Piancavallo, è grave -