Dakar 2020 | programma | orari e tv Il calendario e le tappe

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Siamo ormai ai titolo di coda per quel che riguarda l’anno del motorsport. L’avvio del, come tradizione, ha un sogno significato: torna la. Siamo pronti ad assistere alla 42esima edizione della corsa più dura del mondo che, per l’ennesima volta, cambierà il proprio scenario. Dopo i tempi lontani nei quali la corsa prendeva il via da Parigi per concludersi in Senegal, e dopo le ultime edizioni disputate in Sud America, lasarà tutta in territorio saudita. La competizione, infatti, scatterà nella giornata del 5 gennaio da Jeddah in Arabia Saudita, per concludersi il 17 gennaio a Qiddiyah dopo 12e oltre 8000 chilometri. Le categorie, come tradizione, saranno suddivise in auto, moto, camion, quad e side-by-side. In questovedremo numerosi campioni al via della gara, con Fernando Alonso che sarà la vera star della. IN TV — ...

