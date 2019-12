Concerto di Capodanno 2020 di Vienna e Venezia sulle reti Rai | ecco dove e quando

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019)come vedere ildidella Filarmonica die ildididal Teatro La Fenice in televisione. Gli eventi, come da tradizione, saranno trasmessi in direttaRai. Ildi, il più famoso e amato al mondo, sarà trasmesso mercoledì 1 gennaioalle 13.30, su Rai2. Ildidisarà in diretta su Rai1, mercoledì 1 gennaio alle ore 12.20.

veneziaunica : Programmi per il #1gennaio? Noi non ne prendiamo mai... perché saremo concentrati su su @RaiUno dalle 12:20 per il… - RaiCultura : L'appuntamento col Concerto di #Capodanno di @Vienna_Phil dal @Musikverein di #Vienna segna il debutto del direttor… - teatrolafenice : ?? Vi vogliamo anche quest’anno belli, arzilli e in forma mercoledì 1 gennaio 2020 su @RaiUno dalle 12:20. Commenter… -