Bulli picchiano e spengono sigarette su un compagno di classe: arrestati (Di lunedì 30 dicembre 2019) Due Bulli minorenni sono stati arrestati dalla squadra mobile di Perugia, colpevoli di aver picchiato e spento le sigarette sul collo di un compagno di classe. Bulli picchiano compagno di classe La vittima riporta numerose crisi di pianto e l’obbligo di non muoversi nella propria scuola. Tutto per paura che l’aggressione potesse avvenire di nuovo. I due Bulli di Perugia hanno sottoposto il giovane ragazzo a numerose e continue violenze fisiche e psicologiche, comprese offese, ingiurie, percosse, pugni alla schiena. Inoltre gli avrebbero spento sul corpo diverse sigarette, provocando gravi ustioni molto dolorose. La vita della vittima si è trasformata in un vero e proprio incubo. Durante le sue giornata non ha avuto il coraggio di muoversi tra gli edifici della scuola o di lasciare l’aula, bloccato dalla paura di incontrare di incontrare i due Bulli. La difficile ... Leggi la notizia su notizie

