Conte: davanti a noi maratona di 3 anni

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto gli obiettivi prefissati", dice il premiernella conferenza stampa di fine anno. "Abbiamo messo in sicurezza il Paese,reperito i 23 miliardi per l'Iva" "Ora abbiamounadi 3" per "programmare un ambizioso piano riformatore",aggiunge. A gennaio, il confronto "per rilanciare l'azione di governo". Tra le priorità, "snellire la macchina burocratica,la digitalizzazione e ridurre la pressione fiscale". "Possiamo lavorare, senza conflitti. Le polemiche non fanno bene".(Di sabato 28 dicembre 2019)