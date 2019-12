Vaccini, Jama: “Una sola dose di anti-Hpv efficace come 2 o 3” (Di venerdì 27 dicembre 2019) Un nuovo studio dell’University of Texas Health Science Center a Houston (UTHealth) rivela che si potrebbe prevenire l’infezione da Papillomavirus umano (Hpv) anche con una sola dose di un vaccino disponibile ormai da alcuni anni. La ricerca è pubblicata su ‘Jama Network Open’. Secondo i Centers for Disease Control (Cda), negli Stati Uniti ogni anno si registrano 34.800 nuove diagnosi di cancro collegate all’Hpv. Si ritiene che il virus provochi oltre il 90% di tutti i tumori cervicali e anali, oltre il 60% di tutti i tumori del pene e circa il 70% di tutti i tumori orali. “Ma anche se i risultati del nuovo lavoro scientifico hanno dimostrato che una singola dose di vaccino può essere efficace quanto le due o tre dosi attualmente raccomandate, è troppo presto perché le persone possano fare affidamento su una singola iniezione”, precisa ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

