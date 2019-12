Pitbull attacca un bambino di 4 anni | ragazzo-eroe interviene e lo salva | la lotta col

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Undi 4stava passeggiando per strada con la tata quando unlo hato. Le telecamere di sicurezza di Rio de Janeiro, in Brasile, nei pressi del Parque Anchieta, hanno registrato la scena. Un giovane è intervenuto e con estrema fatica, con calci e pugni, è riuscito a liberare il piccolo dalla morse del cane inferocito, venendo ferito a sua volta. Per sfuggire alla ferocia del, è salito sul tettuccio di un’auto. Nel Paese, Patrick do Céu, 20, è diventato una sorta diconteso per giorni dalle tv nazionali. L'articoloundi 4e lo: lacol cane a mani nude proviene da Il Fatto Quotidiano.

