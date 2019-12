Modena | 17enne in coma etilico | il video diventa virale

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Brutto episodio accaduto in provincia dicon un ragazzo di 17 anni finito in. I compagni lo hanno filmato Nella provincia dibrutto episodio che è accaduto nella notte della vigilia di Natale. Come svelato dal Resto del Carlino un ragazzo di 17 anni è finito indopo aver … L'articoloin: ilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Modena, 17enne in coma etilico durante una festa di Natale: gli amici lo filmano e diffondono il video su Whatsapp - repubblica : Modena, 17enne in coma etilico: gli amici lo filmano - MediasetTgcom24 : Modena, 17enne in coma etilico: gli amici lo filmano coi telefonini #modena -