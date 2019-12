Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Avere la possibilità di gareggiare alla guida di unarappresenta spesso un traguardo ambito da molti piloti. Pur non riuscendo a conquistare un titolo che manca ormai dal 2007, la scuderia di Maranello è una delle realtà più all’avanguardia, in grado di concentrarsi non solo sui miglioramenti alla monoposto che sarà in pista tra … L'articolo Launaper la sua

sportli26181512 : #AltriSport #Ferrari La Ferrari ricerca una donna per la sua Driver Academy: Avere la possibilità di gareggiare all… - CentDinoFerrari : Un augurio di buon Natale dallo staff del 'Centro Dino Ferrari' e un grazie a tutti coloro che quest'anno hanno sup… - tgr8 : È ufficialmente iniziata la ricerca del regalo di natale più brutto della storia! Si accettano consigli e suggerime… -