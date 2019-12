Da Pandev a Messi, da Candreva a Cristiano Ronaldo: i dieci gol più belli del 2019 (Di venerdì 27 dicembre 2019) Da Pandev a Messi, da Candreva a Cristiano Ronaldo: i dieci gol più belli del 2019 Il 2019 si sta per concludere: per celebrare la fine dell’anno TPI propone agli appassionati di pallone la classifica dei dieci gol più belli del 2019. 10. Luis Muriel, Fiorentina-Sampdoria, 20/1/2019 L’attaccante colombiano va in gol all’esordio in maglia viola. Dopo una corsa iniziata a ridosso della propria area di rigore, Muriel supera tre avversari e realizza con un preciso diagonale. 9. Cristiano Ronaldo, Sampdoria – Juventus, 18/12/2019 Un’immagine che ha fatto il giro del mondo. CR7 arriva a 2,56 metri da terra per depositare in rete un preciso cross di Alex Sandro. Elevazione e sospensione da campione NBA. 8. Kevin De Bruyne, Newcastle – Manchester City, 30/11/2019 Controllo di petto e sassata che carambola sulla traversa prima di entrare in porta. Potenza, tecnica e ... Leggi la notizia su tpi

