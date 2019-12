L’albero di Natale prende fuoco | l’intervento dei pompieri evita il peggio

(Di martedì 24 dicembre 2019) Probabilmente a causa di un corto circuito, l’albero diha presoe ha rischiato di mandare in fiamme l’appartamento: l’intervento dei Vigili delha scongiurato il. L’incidente è avvenuto questa mattina a Montesilvano in un’abitazione al piano terra. Sul posto sono intervenute due squadre di, una dal Comando provinciale di Pescara e una dal Distaccamento di Montesilvano: in circa un’ora hanno messo in sicurezza i locali. Non si sono registrati fortunatamente danni gravi.L'articolo L’albero di: l’intervento deiilMeteo Web.

