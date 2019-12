“Doveva investire me Non è giusto” | il dolore della madre di una delle 16enni morte

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) I genitoridue vittime dell’incidente di Corso Francia a Roma I genitori di Gaia e Camilla, le duenell’incidente avvenuto in Corso Francia a Roma nella notte tra sabato 21 e domenica 22 sono sconvolti. Come anche il regista Paolo Genovese, il papà di Pietro il ragazzo alla guida dell’auto. A riferirlo è un testimone che ha visto ladi unadue ragazze arrivata sul luogotragedia. “Dovevame. Non è giusto”, avrebbe urlato la donna tra le lacrime. Immersa nelanche la mamma di Camilla Romagnoli: “Avevamo fatto tanti progetti con Camilla. Non è giusto. Non doveva andare così”. Sul posto anche i genitori di Gaia Von Freymann, che era figlia unica. “È stato il papà ex carabiniere, costretto su una sedia a rotelle per un incidente stradale, a riconoscere la figlia”, racconta un amico di ...

