Auto schiacciata da un albero | morto un 62enne

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si chiama Mohamed Boulhaziz ed è ilvittima del maltempo ad Agnano, in provincia di Napoli. L’uomo era al volante della suae si stava dirigendo verso Napoli per andare a vendere la frutta ma all’improvviso è stato travolto e schiacciato da uncaduto. Per lui non c’è stato nulla da fare: a breve avrebbe raggiunto la famiglia d’origine trasferitasi al nord.da unIllavorava come commerciante e anche nella mattinata di domenica era uscito dalla sua casa per recarsi a vendere la frutta. Durante il tragitto da Caserta a Napoli, però, l’su cui viaggiava è stata travolta da uncaduto a causa del forte vento. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alche viveva in Italia ormai da diversi anni. Stando alle prime informazioni, l’uomo era sposato con figli ed e risiedeva ...

