Confronto tra De Laurentiis e Lotito

(Di sabato 21 dicembre 2019) In diretta su Radio Punto Nuovo ha parlato Umberto Chiariello di Canale 21, con il suo EditoNuovo. Il giornalista ha fatto un raffronto tra le vittorie recenti del Lazio e del Napoli, alla vigilia della Supercoppa Italiana.“Non è una sfida tradizionale quella tra Juventus e Lazio. Lo è certamente Juventus – Inter, il derby d’Italia per lo scudetto. Va dato atto a, più di De, con un monte ingaggi superiore, budget superiore, riprendendolo dai debiti.vince più di De: in campionato non c’è, perché la Lazio è stata sempre dietro, ma nelle Coppe ha vinto di più. Non è affatto scontato che la Juve si porti a casa la Supercoppa.si sta rivelando un grande dirigente sportivo”. Nell’ultimo decennio solo Lazio e Napoli sono riuscite a spezzare con una certa frequenza l’egemonia bianconera, senza dimenticare ...

