Classifica Coppa del Mondo biathlon 2019-2020 | la graduatoria dopo ‘inseguimento di Le

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ladelmaschile diha visto andare in archivio la seconda pursuit della stagione: questa lala sesta prova complessiva, con annesse le classifiche di specialità di sprint, individuale e pursuit, con il norvegese Johannes Boe che aumenta il proprio margine in testa nella generale su tutti gli inseguitori.GENERALEDEL1 BOE Johannes Thingnes NOR 314 2 BOE Tarjei NOR 265 3 FILLON MAILLET Quentin FRA 238 4 DESTHIEUX Simon FRA 235 5 LOGINOV Alexander RUS 235 6 FOURCADE Martin FRA 227 7 JACQUELIN Emilien FRA 203 8 DOLL Benedikt GER 199 9 BJOENTEGAARD Erlend NOR 186 10 ELISEEV Matvey RUS 179 11 HOFER Lukas ITA 173PURSUITDEL1 BOE Johannes Thingnes NOR 120 2 FILLON MAILLET Quentin FRA 86 3 JACQUELIN Emilien FRA 86 4 LOGINOV Alexander RUS 82 5 BOE Tarjei NOR 81...

