Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La serie “in”, protagonisti tre amici d’infanzia, oggie food influencer affermati, impegnati a mettere alla prova il loro palato e la loro amicizia, sbarca su Amazon Prime Video pochi giorni dopo la fine del programma sul canale Alpha, tornando sul web. In ogni episodio dello show, omonimo della media company da oltre 2 milioni di seguaci sui social, i tre cuochi visitano altrettanti ristoranti, noti per avere l’ingrediente protagonista della puntata al centro del loro menù. Ciascunopresenta uno dei tre locali, diventandone ambasciatore, per dar vita ad una gara tra amici senza esclusione di colpi tra piatti, commenti, battute e degustazioni, con l’unico obiettivo di vincere la puntata. Gli ingredienti sui quali si danno battaglia i ristoranti nei primi cinque episodi sono: il pomodoro, la carne di manzo, il ...

HuffPostItalia : 'Chef in Camicia' è anche un libro - flvffytale : sanji : - lo chef più stiloso fra i tre - tira la pasta indossando camicia e gilet - O D I A gli sprechi e infatti… - TopChefIT : RT @FOLCHETTIA: @barbierichef @SkyUno Io sono pronta e lei Chef ha preparato la camicia adatta ?? ?? -