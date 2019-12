Temporali e mareggiate | venerdì di allerta rossa su tutta la Regione A6 chiusa tra

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L'assessore: «La perturbazione sarà molto violenta». Scuole chiuse in gran parte della Liguria. Porti fermi a Genova e Savona. La partita Spezia-Cremonese è stata rinviata

meteo_genova : Segnalazioni di protezione civile: piogge diffuse di intensità fino a molto forte, quantitativi molto elevati, alta… - infoitinterno : Allerta meteo a Livorno per venerdì 20 dicembre: codice giallo per temporali, vento e mareggiate - infoitinterno : Il maltempo è tornato: pre-allerta per temporali forti e avviso per venti di burrasca e mareggiate intense -