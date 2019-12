Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Grandeo in zonaper l’allagamento di unaadiacente il. Le abbondanti piogge del pomeriggio hanno reso un tratto della via un completo acquitrino, tanto che c’è stato bisogno di deviare il traffico lungo la tangenziale e consentire ai Vigili del Fuoco di poter lavorare per riportare l’area alla normalità. Foto Arturo Vernillo L'articolounaindelproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Disagi a #Capodimonte, allagata una strada in prossimità del carcere ** -