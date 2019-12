' Ghost of Tsushima è di gran lunga il gioco più grande che Sucker Punch abbia mai

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tra le restanti principali esclusive per PS4 ancora in arrivo,ofè quella che di cui sappiamo di meno. Di recente, ai The Game Awards, Sony ha mostrato un nuovo trailer del, mettendo in luce ancora una volta i suoi splendidi elementi visivi.Successivamente, Andrew Goldfarb, communications manager di, ha condiviso un aggiornamento sul titolo open world attraverso il blog ufficiale di PlayStation, rivelando alcuni interessanti nuovi dettagli sul. Secondo Goldfarb,ofè ilpiùde che questo studiomai creato."ofè enorme - il piùdechemai realizzato", ha scritto. "Il nostro trailer include alcuni rapidi scorci del vivace, variegato mondo aperto che potrai esplorare, mamo appena graffiato la superficie."Leggi altro...

Eurogamer_it : #GhostofTsushima: secondo Sucker Punch è il gioco più grande che lo studio abbia mai realizzato. - GianlucaOdinson : Ghost of Tsushima: agli utenti verrà data la massima libertà di gioco - GiocareOra : No Waypoint per Open World di Ghost of Tsushima, è un gioco 'd'azione-furtivo' -