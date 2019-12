Cos’è la Novena di Natale

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Cos’è ladi? Sicuramente ne avrete già sentito parlare, magari per ricordi di catechismo di quando in chiesa si iniziava a celebrare questo periodo che precede il Santo. Ecco tutto quello che dovremmo sapere in merito a questo momento religioso dell’anno. Dovete sapere che ladinon è prevista dal programma di celebrazioni e di preghiere che la Chiesa Cattolica propone per una delle sue feste più importanti. Ma è tradizione popolare celebrarla ogni an no nei nove giorni che precedono la solennità del. Quindi ogni anno ladiviene ricordata dal 16 al 24 dicembre. Ladiè un periodo in cui, tramite testi e preghiere, i fedeli si preparano spiritualmente alla nascita di Gesà Cristo. Fino al Concilio Vaticano II si era soliti celebrarla in latino. Dopo il Concilio Vaticano II, invece, si è deciso di proporre ...

