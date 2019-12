Sardine in piazza a Roma | sul palco partigiani e esponenti Pd Casapound rinuncia

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 14 dicembre 2019) Obiettivo raggiunto,San Giovanni, a, è stata riempita dallein occasione della manifestazione nazionale del movimento nato a Bologna un mese fa. In un'atmosfera festosa sulle note di Bella ciao e dell'Inno di Mameli sono arrivate secondo alcune stime 100mila persone. Tanti i cartelli esposti dai presenti, da "Siamoma non sordine: basta grida e insulti", a "non si Lega"; le "fanno bene" e "non abbocca". Nessuna bandiera ma tanta gente per dire basta grida e insulti. E se fino a ieri c'era l'incognita sulla annunciata partcipazione di, oggi il leader Simone Di Stefano sembra averto e pubblica una foto su twitter con in mano un cartoccio difritte daVenezia: "Anche io oggi in(Venezia) con le #(fritte)", dice. "Abbiamo deciso di riprenderci laantifascista di San Giovanni": questo ...

marcofurfaro : Fa un freddo cane, non smette di piovere e tira un vento gelido a Venezia. Ma la piazza si riempie lo stesso e tant… - pietroraffa : Qualche sardina, in Piazza San Giovanni a #Roma, c'è ?? #RomaNonsiLega #Sardine - repubblica : Sardine, in migliaia a San Giovanni: la piazza si colora di cartelli e striscioni. 'Roma non si Lega' -