Costacurta | «Il Napoli non è una squadra scarsa | ma in difficoltà»

(Di sabato 14 dicembre 2019) Nel salotto di Sky Alessandroha commentato il momento delche anche questa sera non ha convinto perdendo contro il Parma al San Paolo “C’è molto lavoro da fare, c’è più lavoro mentale: oggi si è capito. Bisogna fare anche lavoro fisico per il gioco che vuole fare Rino. Quando arrivò al Milan forse la situazione era peggiore. Qui ac’è la Champions. Difficile adesso pensare al quarto posto, domani potrebbe essere lontano 11 punti. Mario Rui avrebbe dovuto raddoppiare meglio su Gervinho in occasione del secondo gol, è stata una brutta lettura. Non doveva fare quel movimento, ha sbagliato. Dobbiamo chiederci se questoè scarso o in? Gli errori individuali fanno pensare all’aspetto psicologico, si deve lavorare lì. Manolas sbaglia la lettura in occasione del primo gol del Parma. Ci sono errori uno dietro ...

