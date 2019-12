Spettatori | l’Arechi verso il record negativo per il match con il Crotone

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Numeri poco confortanti giungono dalla prevendita per iltra Salernitana e, in programma all’Arechi domenica alle ore 21. In occasione del confronto con i calabresi il pubblico granata potrebbe segnare ildi presenze relativamente a questo campionato. Ricordiamo che gli abbonati sono 2.647 e che attualmente la sfida con menosui gradoni dell’impianto salernitano risulta essere quella del 2 novembre scorso contro l’Entella (2-1 per gli uomini di Ventura il risultato finale). Alle 18 di ieri erano soltanto 700 i tagliandi staccati, di cui circa 500 attribuibili a sponsor e autorità. Ben poca cosa rispetto alla bolgia che l’Arechi è in grado di diventare quando la squadra trasmette entusiasmo. I recenti risultati dei granata, sconfitti anche nell’ultimo turno a Cittadella e a ...

