Calcio a 5 femminile | la Folgore Acquavella cerca riscatto in Irpinia

Troppo Sassuolo - la Roma Calcio femminile saluta la Coppa Italia : Roma – Turno infrasettimanale per la Roma Calcio Femminile, che al Certosa affronta il Sassuolo nella gara secca degli ottavi di finale di Coppa Italia. Le giallorosse hanno superato il girone eliminatorio dedicato alle squadre di Serie B con due vittorie convincenti contro Lazio e Napoli, le neroverdi sono all’esordio stagionale nella competizione. Contro la quinta forza della Serie A mister Colantuoni opta per un massiccio turnover ...

Calcio femminile : le autorità governative spingono per il professionismo. Ora la palla passa alla FIGC : E’ la notizia del giorno: le atlete italiane potranno diventare sportive professioniste. Grazie alla approvazione della commissione Bilancio del Senato di un emendamento, a prima firma del sen. Tommaso Nannicini (Pd), alla manovra, volto a promuovere il professionismo nello sport femminile con l’introduzione di un esonero contributivo al 100% (per tre anni, per le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di ...

Calcio femminile : le autorità governative spingono per il professionismo. Ora la palla passa alla FIGC : E’ la notizia del giorno: le atlete italiane potranno diventare sportive professioniste. Grazie alla approvazione della commissione Bilancio del Senato di un emendamento, a prima firma del sen. Tommaso Nannicini (Pd), alla manovra, volto a promuovere il professionismo nello sport femminile con l’introduzione di un esonero contributivo al 100% (per tre anni per le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di ...

Calcio femminile - arriva il professionismo anche in Italia. Un primo passo di una possibile svolta epocale : La notizia è la seguente: le atlete in Italia diventano sportive professioniste dal punto di vista contrattuale. La commissione Bilancio del Senato, infatti, ha approvato un emendamento alla manovra del governo che mette sullo stesso livello le donne e gli uomini, andando ad estendere le tutele previste dalla legge sulle prestazioni di carattere sportivo, affinché venga promosso il professionismo dello sport femminile. Si parla, in tal senso, ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019-2020 : poker del Milan nel derby - Fiorentina - Juventus e Roma ai quarti di finale : E’ andata in scena quest’oggi una giornata tutta dedicata agli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020 di Calcio femminile. Nei match, a gara unica, i pronostici sono stati rispettati, nella maggior parte dei casi. Rotondo successo 4-1 del Milan di Maurizio Ganz nel derby contro l’Inter: Longo, Hovland, Lady Andrade e Conc hanno piegato le mire delle “cugine”, a segno con Alborghetti. Stessa storia, stesso ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019-2020 : poker del Milan nel derby - Fiorentina - Juventus e Roma ai quarti di finale : E’ andata in scena quest’oggi una giornata tutta dedicata agli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020 di Calcio femminile. Nei match, a gara unica, i pronostici sono stati rispettati, nella maggior parte dei casi. Rotondo successo 4-1 del Milan di Maurizio Ganz nel derby contro l’Inter: Longo, Hovland, Lady Andrade e Conc hanno piegato le mire delle “cugine”, a segno con Alborghetti. Stessa storia, stesso ...

Calcio femminile - Serie A : top&flop del tredicesimo turno : Come ogni lunedì Olimpiazzurra decreta i migliori e i peggiori del turno disputato nel week-end della Serie A di Calcio femminile. Andiamo a vedere i top&flop del tredicesimo turno, caratterizzato da ben cinque rinvii causa neve. PROMOSSE Torres: le sarde non sbagliano un colpo e colgono la tredicesima vittoria consecutiva, battendo il Riviera di Romagna. Non ci sono rivali che tengono, le rossoblu sono pronte a portarsi a casa ...

Calendario Coppa Italia Calcio femminile : orari e programma partite di oggi. La guida completa (11 dicembre) : Nella giornata odierna si svolgerà il programma completo degli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020 di calcio femminile. Tanti i confronti interessanti, tra i quali spicca senza dubbio il derby di Milano tra Inter e Milan: le due squadre si affrontarono anche negli ottavi di finale della passata stagione e fu una partita altamente spettacolare, che alla fine premiò le rossonere per 5-3. La Juventus, invece, detentrice del trofeo, ...

La Roma Calcio femminile si fa rimontare dal Cittadella : Roma – Una settimana dopo la netta vittoria sul Napoli che ha portato la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, la Roma Calcio Femminile va a far visita al Cittadella nella settima giornata di Serie B. Segnali di ripresa nelle capitoline, provenienti da quattro punti nelle ultime due uscite in campionato, periodo di crisi per le granata, che nelle ultime tre partite hanno collezionato tre sconfitte. Entrambe a quota sei punti, una ...

Calcio femminile - le migliori italiane della nona giornata di Serie A : Rossucci scatenata - Bonansea rediviva : È tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. MARTINA ROSUCCI (JUVENTUS) – Tempi di inserimento, tecnica e fiuto del gol. La centrocampista della Juve è tra le protagoniste della goleada della Vecchia Signora contro ...

‘Bersaglio Mobile’ con René Laurent Vuillermoz : “Wierer ora è la più forte. Polemiche per la staffetta femminile? Ormai è come nel Calcio…” : La prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, andata in scena a Östersund, è passata agli archivi. In campo femminile Dorothea Wierer è partita difendendo il proprio pettorale giallo, mentre fra gli uomini siamo tornati ad ammirare il duello tra Johannes Bø e Martin Fourcade. Andiamo quindi ad analizzare l’accaduto assieme all’ex azzurro René Laurent Vuillermoz, nella seconda puntata della rubrica di approfondimento “Bersaglio Mobile”. René, ...

Calcio a 5 femminile - la Folgore Acquavella ko nel big match con il Tramonti : Tempo di lettura: 2 minutiOmignano (Sa) – Al PalAlento di Omignano Scalo è andato in scena il big match, del girone B di Serie C-2 di Calcio a cinque femminile tra Folgore Acquavella, miglior attacco del torneo con 30 reti, e il Tramonti, miglior difesa con sole 2 marcature incassate. Lo scontro tra le due formazioni, uniche compagini ancora imbattute del girone, vede vincere il Tramonti che passa per 1-3. ? La prima frazione vive ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Roma vince in casa dell’Inter per 1-4 nel posticipo odierno : Oggi si è giocato il posticipo della nona giornata del campionato di Serie A di Calcio femminile, che resta comunque incompleta per il rinvio della gara tra Milan e Bari. Ne approfitta la Roma, che nell’unico math odierno vince per 1-4 in casa dell’Inter e si issa, almeno momentaneamente, in terza posizione. Primo tempo con botta e risposta dal dischetto: passano in vantaggio le ospiti al 24′ con Andressa, pareggia al 28′ ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Juventus travolge l’Orobica 7-1 - +6 sulla Fiorentina che vince il derby. Milan-Bari rinviata : Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la nona giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile. La Juventus si conferma saldamente al comando con 25 punti, le Campionesse d’Italia si sono imposte sul campo del fanalino di coda Orobica con un roboante 7-1: dopo i primi 45 minuti di gioco le bianconere si trovavano già sul 6-0 grazie alla rete in apertura di Cernoia, alla doppietta di Rosucci, ai sigilli di Junge-Pederen ...