Lagarde sulla scia di Draghi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di lare i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%. Il Consiglio direttivo prevede che i tassi di interesse di riferimento ‘si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finche’ non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà coerentemente nelle dinamiche dell’inflazione di fondò. Il consiglio direttivo ha inoltre confermato che gli acquisti di attività nell’ambito del qe continueranno al ritmo di 20 miliardi di euro al mese e che ‘proseguiranno finche’ ...

FarelloLiliana : Ultima riunione della #Bce dell'anno, prima di #Lagarde presidente. Occhi puntati sulla conferenza stampa: come si… - lana_carlotta : RT @lana_carlotta: Riunione BCE: occhi sulla prima conferenza di Lagarde via @moneypuntoit - Andrea_V_73 : RT @e_borsa: ?? E' la migliore in Ue ?? Ma guadagna sotto il mezzo punto percentuale ?? #Nexi tiene a galla #PiazzaAffari in scia ai rumors… -