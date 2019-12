Consiglio Ue | il Green deal rischia di non passare | è scontro sul nucleare Conte chiede

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019)europeo 12-13 dicembre 2019. I paesi dell’Est verso il veto alinvestimenti per la conversione dell’ex Ilva. Macron apre la questione. Inizia all’insegna dell’alta tensione ileuropeo. Se Ursula von der Leyen ha presentato il“come l’uomo sulla luna“, i Paesi che compongono il blocco dell’Estno di far saltare tutto ponendo il veto.europeo, i paesi dell’Estno di bloccare ilLa von der Leyen ha presentato ai capi di Stato europei il suo piano per trasformare l’Europa in un continente a emissioni zero entro il 2050. incassando il sostegno pieno di Germania e Italia Charles Michel, che presiede ileuropeo, al suo arrivo a Bruxelles ha confermato come la priorità del vertice siano i cambiamenti climatici e la ...

