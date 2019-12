Lucia | 16enne stuprata fino a morire Aggressori assolti dai giudici | ma non è finita

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019)Perez, 16, è morta l’8 ottobre del 2016 a Mar del Plata, vicino Buenos Aires, in Argentina. La ragazza è morta a causa delle gravissime lesioni agli organi genitali provocati da una terribile violenza. GlidiPerez furono poidailo scorso anno. Una decisione assurda quella deidella Corte penale di Mar del Plata di assolvere dall’accusa di stupro e omicidio dei tredella ragazzina. Ai ragazzi fu solo attribuita la colpa di aver spacciato sostanze stupefacenti a una ragazzina minorenne. Tra l’altro quello spaccio è avvenuto nei pressi di una scuola e questa è un’aggravante del fatto. Tra glidi, il 23enne Matías Farías e il 41enne Juan Pablo Offidani che dovranno scontare 8 anni di carcere. Dopo la sentenza in Argentina è scoppiato il putiferio: la popolazione ha definito quella sentenza patriarcale. Non solo: il ...

