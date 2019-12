8 cose che non sai sulla storia e sul tempo

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) Se proviamo a mettere a confronto eventi storici nel corso delpossiamo notare come alcune volte laci inganna. Siamo abituati a pensare ila compartimenti stagni e il nostro cervello assimila lacome una linea discontinua fatta di epoche ben distinte le une dalle altre. Ebbene la realtà ben diversa: la, così come il, è un flusso continuo e alcuni eventi possono sembrare più vicini di quelli che sembrano. Ecco un elenco di alcuni fatti storici (ma anche no) che messi a confronto vi lasceranno di sasso. La linea dele le sue sorprese Ecco un elenco di fatti storici e di semplici curiosità che a confronto vi faranno restare a bocca aperta. Le piramidi azteche sono più giovani dell’Università di Bologna. Tenochtitlan infatti venne fondata nel 1325 mentre l’Alma Mater di Bologna venne istituita nel 1088. Nel ...

CarloCalenda : No Sergio. Vi sarete semplicemente fregati con le vostre mani. Perché non chiedete alla politica quel minimo di com… - CarloCalenda : Io mi auguro invece che molte persone che non si sentono preparate per affrontare il presente, votino Azione propri… - borghi_claudio : @rossini1959 @marco_borrano @BDamico83 Il fatto che scriva cose non condivisibili non c'entra nulla con la retribuz… -