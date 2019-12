Appello per ritrovare Danilo Tabasso | 23enne scomparso nel nulla

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Piemonte, sale l’apprensione per la scomparsa di, giovaneche nella notte tra sabato 7 e domenica 8 èsenza lasciar traccia. Familiari e amici lo cercano disperatamente, allertate anche le forze dell’ordine della cittadina di Pecetto Torinese. Non si fermano le ricerche A Pecetto Torinese le ricerche dinon si fermano. Nella città piemontese sale l’apprensione per la scomparsa del giovane di 23 anni che tra la notte di sabato 7 dicembre e domenica 8, sarebbe allontanatosi da casa senza più dare notizie ad amici e familiari. Dai dati forniti, il ragazzo sarebbe alto un metro e ottanta, di corporatura esile e con capelli corti e biondi: al momento della scomparsa indossava pantaloni grigi impermeabili, giaccone scuro e scarponi marroni. Con sé avrebbe avuto uno zaino. Tra i segni particolari viene ricordato un tatuaggio in scritta latina sul ...

