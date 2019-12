Vanessa Incontrada contro il body shaming | «Ho perso tempo a cercare di essere giusta

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) «La perfezione non esiste. So che non dico una grande novità, ma io lo voglio dire, lo voglio gridare e lo voglio urlare: la perfezione non esiste!». È questo l’incipit del monologo di, volto storico di Zelig, che durante un monologo durante la trasmissione 20 anni che siamo italiani su Rai 1 ha voluto liberarsi di tutto il male assorbito durante gli anni. «Magari l’avessero detto prima a me sapete? – continua, con gli occhi lucidi,– Bisognerebbe inserirla tra i primi insegnamenti che ci danno: lavati le mani prima di mangiare, non dire le parolacce e la perfezione non esiste. Sai quantohoa cercarla? È come in amore no? Pensavo di doverperfetta per trovare l’uomo della mia vita». Tutto il dolore di una donna che prima didonna viene considerata per ciò che è esternamente, trattata come se ...

Corriere : Vanessa Incontrada, lacrime in tv dopo le critiche sul peso - repubblica : Oggi su Rep: ???? Vanessa Incontrada: “Le donne devono smetterla di sentirsi inadeguate” [di ANNA BANDETTINI] - repubblica : Vanessa Incontrada: “Le donne devono smetterla di sentirsi inadeguate” -