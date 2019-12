10 idee regalo per un Natale Nerd

hynerd

(Di domenica 8 dicembre 2019) Assieme alla slitta di Babboe alla neve, con Dicembre arriva anche il panico per i molteplici regali da fare a parenti e amici. Spesso si diffonde un senso d’ansia tra tutti coloro che hanno difficoltà ad azzeccare il presente giusto per la persona giusta. Ma la redazione di Hyarriva in soccorso a coloro i quali hanno intenzione di regalare qualcosa ad un individuo definibile “”. Per quanto questa categoria di persone sia ormai centrale nella cultura occidentale, …

UNHCRItalia : Avete già pensato ai regali? Nel nostro virtual shop trovi l'originale Mug della nostra campagna… - juventusfc : Hai bisogno di idee per Natale? ?? E' arrivato il #CHRISTMASHUP! Acquista il regalo perfetto! ??… - voice_4_refugee : RT @UNHCRItalia: Avete già pensato ai regali? Nel nostro virtual shop trovi l'originale Mug della nostra campagna #sopravvivereanatale e al… -