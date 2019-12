Nel dubbio uccidi | a Cagliari la presentazione del libro di Manrico Erriu

laprimapagina

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Nel” è il titolo d’impatto dell’autobiografia di, che sarà presentata avenerdì 13 dicembre 2019,

Cr1st14nM3s14n0 : @DAVIDPARENZO @repubblica Dai David però non cadiamo nel loro modo di fare politica: è indagato non condannato. Che… - vivodicody : RT @dory1490: Non so se sono più triste nel pensare a robbe che crede che quello che prova sander per lui è un'illusione e niente è stato v… -