Crittografia quantistica | il primo test in Italia a prova di hacker

(Di venerdì 6 dicembre 2019) (immagine: Getty Images) Nella città di Firenze è stato appena compiuto un passo importante per la comunicazione del futuro. Infatti, un team di ricercatori dell’Istituto nazionale di ottica del Cnr e del Lens di Firenze, in collaborazione con Inrim di Torino e Università Tecnica della Danimarca, ha per la prima voltaato con successo un sistema di(Qkd). Lo studio, appena pubblicato sulla rivista Epj Quantum Technology, rappresenta quindi ilpasso per la realizzazione dell’n Quantum Backbone (Iqb), ossia una rete di comunicazione attraverso cui sarà possibile garantire la privacy degli utenti e la sicurezza dei dati. Ilè stato condotto sfruttando come canale di trasmissione una porzione di 40 chilometri della dorsalena in fibra ottica, che si estende per circa 1.800 km, da Torino a Matera. “Il nostro lavoro, che dimostra ...

