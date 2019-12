Alcuni clienti Amazon che hanno acquistato Nintendo Switch hanno ricevuto preservativi

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ci sono notizie in arrivo dal Regno Unito secondo cui almeno una dozzina di persone cheunnell'ambito delle offerte del Black Friday dinonla loro console. Invece,di tutto, anche deodoranti per ambienti.The Mirror ha raccolto alcune delle lamentele esi è prontamente scusata, promettendo che la società "indagherà su quello che è successo".Il problema non sembra essere un semplice errore negli ordini, come ad esempio chi ha ordinato unoha inveceuna PS4, poiché le persone interessate ricevono articoli completamente casuali in tutto il paese.degli altri prodotti inviati includono lenzuola, LEGO, cibo per cani e detersivo per piatti.Leggi altro...

