Statistiche live e highlights | Amazon sbarca in Premier

Statistiche live e highlights - così Amazon sbarca in Premier : Amazon Premier League – La serata di ieri ha scritto un primo, nuovo importante capitolo per quanto riguarda il live streaming nel mondo del pallone. La Premier League, massimo campionato calcistico inglese, ha fatto il suo esordio ufficiale su Amazon nel Regno Unito. Il colosso statunitense ha acquistato i diritti per l’emissione di 20 partite […] L'articolo Statistiche live e highlights, così Amazon sbarca in Premier è stato ...