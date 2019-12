Pos obbligatorio - addio alle sanzioni per i commercianti Scontrino unico dal 2021 : Cancellato l’emendamento che prevedeva l’introduzione di una multa per coloro che non accettano pagamenti con moneta elettronica

Pos obbligatorio - niente multe ai commercianti. Di Maio : «Promessa mantenuta» : «Sono contento che sia stata trovata l'intesa per eliminare la multa ai commercianti che non hanno il Pos. L'ennesima promessa mantenuta. Come ho più volte detto la...

Manovra - congedo parentale obbligatorio di 10 giorni dal 2020 : la proPosta del Pd : Il Partito Democratico, tra gli oltre 900 emendamenti alla legge di Bilancio presentati, punta su un pacchetto di 20 richieste di modifiche, tra cui l'estensione del congedo di paternità da 7 a 10 giorni, già dal 2010. Tra i ritocchi alla Manovra proposti dai dem c'è anche il finanziamento con 100 milioni l'anno in più per tre anni del Fondo per la non autosufficienza.Continua a leggere

Pos obbligatorio 2020 : partite iva e lavoratori autonomi - chi deve farlo : Pos obbligatorio 2020: partite iva e lavoratori autonomi, chi deve farlo In questi giorni si parla diffusamente, tra i vari argomenti oggetto della bozza di legge di Bilancio, di pos obbligatorio a partire dal 2020. Vediamo allora, più da vicino, in che cosa consiste questo nuovo obbligo per partite Iva e lavoratori autonomi, che in breve tempo dovranno adeguarsi, onde evitare il pagamento di sanzioni pecuniarie. Se ti interessa saperne di ...

Pos obbligatorio 2020 : come funziona - bonus sulle commissioni - sanzioni : Pos obbligatorio dal 2020 per tutti i commercianti italiani: tutte le novità nel Decreto fiscale sui pagamenti con Bancomat e sulle sanzioni per chi non si adegua all’obbligo di dotarsi degli strumenti per il pagamento elettronico. Dal 2020 nessuno potrà più esimersi: ogni commerciante dovrà dotarsi del Pos obbligatorio, per permettere ai clienti desiderosi di pagare con Bancomat o carta di credito di poterlo fare in tutta tranquillità. Niente ...

