Genoa | Favilli viene sovrastato spalle alla porta

(Di martedì 3 dicembre 2019)ha molto sofferto il contesto tattico di-Torino.ha dato troppo poco ai compagni di squadra Contro il Torino, per larghi fasi della gara ilha molto sofferto la fase di non possesso avversaria. Il 442 del Toro ha ben coperto il centro, coi padroni di casa che hanno faticato a sviluppare l’azione in modo pulito e a servire le punte.in particolare ha aiutato poco il, soffrendole uscite dei difensori avversari. Un esempio nella slide sopra, in cui Izzo lo anticipa. Anche sfortunato l’ex Primavera Juve, che nella ripresa ha preso un palo che avrebbe potuto cambiare la gara. Leggi su Calcionews24.com

