Allan si allena a parte | Mertens ha la febbre E domani si va in ritiro

Allan si allena in gruppo e recupera per il Milan - Milik no : Allan sì, Milik no. Il Milan si avvicina e il Napoli si prepara da una sfida delicata per molti motivi. La buona notizia è che Allan oggi, dopo il rientro parziale dei giorni scorsi, ha lavorato con il gruppo e sarà sicuramente convocato da Ancelotti. In dubbio resta il suo impiego dal 1′. allenamento differenziato invece per Ghoulam, mentre Mario Rui ha svolto parte della seduta in gruppo e parte lavoro personalizzato”. Come riportato ...

CorSport : migliorano Allan e Ghoulam. Da lunedì torneranno ad allenarsi in gruppo : La pausa per le Nazionali servirà ad Ancelotti per recuperare un po’ dei suoi calciatori a mezzo servizio per infortuni. Manolas tornerà in campo contro il Milan. Ma anche per Ghoulam e Allan ci sono buone speranze. Il brasiliano dà segni di miglioramento dalla distorsione al ginocchio destro rimediata in Napoli-Atalanta. Il dolore è sempre più debole e l’obiettivo di Ancelotti è di reinserirlo nel gruppo lunedì, dopo le 48 ore di pausa che ...

Napoli - ripresi gli allenamenti - ancora differenziato per Allan. Terapie per Ghoulam : Dopo la gara di Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Come riporta il sito ufficiale del club, Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo per la quarta giornata di Champions League in programma martedì al San Paolo (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio all’Olimpico hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa ...