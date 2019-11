Serie A 2019 2020 | 14a giornata | le partite in diretta su Sky e Dazn

Basket femminile - 8a giornata Serie A1 2019-2020 : c’è il derby Schio-Venezia! Sfide in trasferta per Ragusa e San Martino di Lupari : L’ottava giornata della Serie A1 di Basket femminile avrà il suo culmine proprio nel posticipo domenicale con lo scontro diretto tra il Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia. Il derby veneto è uno scontro diretto per la testa della classifica ed entrambe le squadre cercano glorie in campionato dopo le rispettive sconfitte in Eurolega con Fenerbahce e Castors Braine. Un turno di A1, però, che si aprirà sabato con due partite. Si ...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : l’Italservice Pesaro travolge il Real Rieti - Catania riagguanta la testa della classifica : Sono quattro gli anticipi che questa sera hanno aperto l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio a 5. Continua spedita la marcia della capolista Meta Cantania Bricocity che si impone per 3-1 al PalaBianchini di Latina contro la Lynx. Una buona prova di gruppo quella dei ragazzi di Salvatore Samperi che sono riusciti a guadagnarsi un vantaggio nei primissimi minuti di gioco e poi hanno gestito abbastanza bene i tentativi di ...

Amazon Prime Video - le Serie tv e i film di dicembre 2019 : dicembre a casa di The Marvelous Mrs Maisel: è infatti la serie vincitrice di otto Emmy e tre Golden Globe a dominare tra le novità su Amazon Prime Video del mese, che propone anche il film con Eddie Redmayne e Felicity Jones "tra le nuvole", cioè The Astronauts. Amazon Prime Video, le principali novità di dicembre 2019 serie TV Swamp Thing – dal 2 dicembre La serie limitata segue le vicende della dottoressa ...

Serie tv su Prime Video a dicembre 2019 - le novità da Swamp Thing a The Marvelous Mrs. Maisel 3 : Dopo aver passato in rassegna le novità di Netflix, Sky e Infinity, è il momento di scoprire quali saranno le nuove Serie tv su Prime Video a dicembre 2019. Tutti i contenuti presenti sulla piattaforma sono disponibili per gli iscritti: abbonarsi e approfittare della prova gratuita è semplice e rapido. Il lancio dei nuovi contenuti parte il 2 dicembre e porta sugli schermi Swamp Thing, Serie limitata creata da Gary Dauberman e Mark Verheiden ...

Basket - Serie A 2019-2020 : la presentazione dell’11^ giornata. La Virtus Bologna ospita Cantù - Milano contro Reggio Emilia : Nel weekend è in programma l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020: si comincia domani sera con l’interessante anticipo tra Trento e Brindisi e si finisce nella serata di domenica con il posticipo tra Virtus Bologna e Cantù; il turno di riposo toccherà alla Fortitudo Bologna. Andiamo ora ad analizzare singolarmente le sfide del fine settimana. DOLOMITI ENERGIA TRENTO-HAPPY CASA BRINDISI (Sabato 30 novembre, ore 20.30)Trasferta ...

Basket - Serie A 2019-2020 : la presentazione dell'11^ giornata. La Virtus Bologna ospita Cantù - Brindisi di scena a Trento : Nel weekend è in programma l'undicesima giornata della Serie A 2019-2020: si comincia domani sera con l'interessante anticipo tra Trento e Brindisi e si finisce nella serata di domenica con il posticipo tra Virtus Bologna e Cantù; il turno di riposo toccherà alla Fortitudo Bologna. Andiamo ora ad analizzare singolarmente le sfide del fine settimana. DOLOMITI ENERGIA Trento-HAPPY CASA Brindisi (Sabato 30 novembre, ore 20.30) Trasferta ...

Serie tv su Sky a dicembre 2019 - cosa guardare da The Race a The Loudest Voice con Russell Crowe : A un mese dalla fine dell'anno le varie reti e piattaforme di streaming hanno ancora molte carte da giocare. Se Netflix è pronta a lanciare V Wars, The Witcher e You 2 e su Amazon si avvicina il debutto di The Marvelous Mrs. Maisel 3, vediamo come rispondono le Serie tv in arrivo su Sky a dicembre 2019. Il 1° dicembre al via la seconda stagione di Single Parents, comedy ideata da Elizabeth Meriwether e J. J. Philbin. La Serie segue un gruppo ...

Inter-SPAL - Serie A 2019-2020 : programma - orari - tv - probabili formazioni : La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio si giocherà tra sabato 30 novembre e lunedì 2 dicembre. Tra le gare in programma domenica 1 dicembre, alle ore 15.00, quando si giocheranno tre partite in contemporanea, scenderanno in campo anche Inter e SPAL. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita della quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. L’incontro ...

Parma-Milan - Serie A 2019-2020 : programma - orari - tv - probabili formazioni : Domenica alle ore 15.00 allo Stadio Ennio Tardini si giocherà Parma-Milan, sfida valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Un match fondamentale per i rossoneri, che si trovano solamente con quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e cercano una vittoria che manca ormai da tre partite (1-0 alla SPAL). Pioli ritroverà Bennacer, Chanaloglu e Suso, mentre potrebbe lasciare fuori Piatek in favore di Leao. Rientro importante ...

Juventus-Sassuolo - Serie A 2019-2020 : programma - orari - tv - probabili formazioni : La domenica del calcio si aprirà, alle 12:30, con l’incontro tra Juventus e Sassuolo, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Per la formazione allenata da Maurizio Sarri c’è la caccia al successo numero 12 e al conseguente mantenimento della testa della classifica, mentre gli ospiti sono impantanati in quattordicesima posizione a 13 punti. I bianconeri dovrebbero avere Ramsey dietro a Higuain (potenzialmente ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : calendario 8a giornata. Date - programma - orari e tv : Il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 andrà in scena con l’ottava giornata. Sabato 30 novembre alle ore 12.00 si affronteranno Sassuolo ed Inter, mentre alle ore 14.30 vi saranno Hellas Verona-Orobica, Florentia San Gimignano-Milan e Pink Bari-Empoli Ladies. Alle 20.45 l’attesa sfida al vertice tra Juventus e Fiorentina, che godrà della diretta televisiva di Sky Sport. Lo stesso dicasi per il match di domenica 1° ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : vittoria sofferta per la Ego Siena - cade ancora Cassano Magnago : Turno infrasettimanale per la Serie A di Pallamano maschile 2019, che vede ancora al comando la Ego Siena, vittoriosa al Pala Chiarbola contro un coriaceo Trieste per 30-29, grazie alle 21 reti in tre di Jakub Nelson, Demis Radovcic e Umberto Bronzo, con il Conversano che regge il passo, piegando 24-20 la Junior Fasano nel derby pugliese. A 18 punti troviamo anche il Brixen, capace di sconfiggere 34-28 la Sparer Eppan, con 11 centri ...

Black Friday Amazon 2019 - i DVD delle Serie tv in super offerta da House of Cards a Breaking Bad : La Black Week regala da giorni occasioni interessanti su tutti gli acquisti a tema serie tv, ma è con le nuove ed esclusive offerte del Black Friday Amazon 2019 che si possono concludere dei veri affari. Collezionisti o semplici appassionati, a raccolta: sul sito campeggiano DVD, cofanetti e giochi vari a prezzi mai così convenienti. Partiamo con il cofanetto di Friends in edizione esclusiva Amazon: 49 DVD con tanti episodi in versione ...